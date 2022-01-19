Самарские дольщики смогут зарегистрировать право собственности через застройщиков по упрощенной схеме

В 2022 г. дольщики смогут подать документы на регистрацию прав через застройщиков в электронном виде по упрощенной схеме, сообщает Росреестр. Этому будет способствовать новый федеральный закон, который президент страны подписал 30 декабря 2021 года.

"Мы рассчитываем, что в этом году застройщики полностью перейдут на электронную подачу документов дольщиков, ведь новый закон значительно упростил этот процесс. Если раньше для подачи документов в электронном виде дольщику необходимо было приобрести квалифицированную электронно-цифровую подпись, то теперь этого не требуется. Акт приема-передачи объекта подписывается в бумажном виде, застройщик сканирует документ, подписывает своей электронной подписью и направляет в Росреестр. Срок регистрации при подаче документов в электронном виде составляет всего три рабочих дня", — говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.

Она заверила, что в этом случае электронный образ документа имеет ту же юридическую силу, что и бумажный документ и по закону за перевод документа в электронную форму плата с участника долевого строительства не взимается.

Напомним, что в июле 2020 года застройщики получили право обращаться за регистрацией прав дольщиков. Для этого гражданам достаточно обратиться к застройщику и оплатить госпошлину и не требуется ни получать нотариальную доверенность, ни собирать какие-либо документы, ни обращаться в другие инстанции. После регистрации права собственности застройщик самостоятельно передает дольщику выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающую переход права. В 2021 г. этой возможностью воспользовались 209 дольщиков.