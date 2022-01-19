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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Самарские дольщики смогут зарегистрировать право собственности через застройщиков по упрощенной схеме

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2022 г. дольщики смогут подать документы на регистрацию прав через застройщиков в электронном виде по упрощенной схеме, сообщает Росреестр. Этому будет способствовать новый федеральный закон, который президент страны подписал 30 декабря 2021 года.

"Мы рассчитываем, что в этом году застройщики полностью перейдут на электронную подачу документов дольщиков, ведь новый закон значительно упростил этот процесс. Если раньше для подачи документов в электронном виде дольщику необходимо было приобрести квалифицированную электронно-цифровую подпись, то теперь этого не требуется. Акт приема-передачи объекта подписывается в бумажном виде, застройщик сканирует документ, подписывает своей электронной подписью и направляет в Росреестр. Срок регистрации при подаче документов в электронном виде составляет всего три рабочих дня", — говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.

Она заверила, что в этом случае электронный образ документа имеет ту же юридическую силу, что и бумажный документ и по закону за перевод документа в электронную форму плата с участника долевого строительства не взимается.

Напомним, что в июле 2020 года застройщики получили право обращаться за регистрацией прав дольщиков. Для этого гражданам достаточно обратиться к застройщику и оплатить госпошлину и не требуется ни получать нотариальную доверенность, ни собирать какие-либо документы, ни обращаться в другие инстанции. После регистрации права собственности застройщик самостоятельно передает дольщику выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающую переход права. В 2021 г. этой возможностью воспользовались 209 дольщиков.

На сегодня в электронном виде можно подать документы на регистрацию права:

  • при заключении сделок между физическими или юридическими лицами через сайт Росреестра;
  • при ипотечном кредитовании через банк;
  • когда есть необходимость удостоверить документы нотариально (вступление в наследство, любые нотариальные сделки);
  • при покупке "долевки" через застройщика.

Гид потребителя

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Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

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Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍

Обманутый дольщик 26 октября 2021 10:50 В Пестравском районе к 2023 г. построят жилой корпус пансионата для престарелых и инвалидов

А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?

Обманутый дольщик 26 октября 2021 10:00 На квартиры, проданные "Прогрессом-Н", пришли обманутые дольщики

Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?

John Nameless 22 октября 2021 14:36 Самарская компания сорвала строительство космического локатора в Московской области

позорище то какое ёкэлэмэнэ

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