В Самаре похитителей крышек колодцев удалось вычислить по видеокамерам

В конце 2021 г. двое неизвестных похитили три крышки с канализационных колодцев на ул. Краснодонской в Промышленном районе Самары. Ущерб от их действий составил 23,5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба "РКС-Самара".

Злоумышленники погрузили похищенное в иномарку, а затем сдали в пункт приёма металлолома. Впрочем, уйти от ответственности им не удалось. По камерам видеонаблюдения удалось установить и задержать подозреваемых.

Выяснилось, что один из похитителей был уже неоднократно судим за кражи. Задержанные признали вину, дело передано в суд.

Приёмный пункт, где в нарушение всех действующих правил приняли крышки, установлен. Сейчас ведутся проверки.