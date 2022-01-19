Самарские таможенники задержали фуру с поддельной одеждой

Самарские таможенники остановили фуру с контрафактной одеждой, сообщает ведомство.

Ехавший из Киргизии грузовик остановили для проверки на трассе А-300. При таможенном досмотре в нем обнаружили более 5 тыс. единиц контрафактной верхней одежды с логотипами известных брендов: Armani, Burberry, Calvin Klein, Fila, Loro Piana, Prada, Tommy Hilfiger. Нанесенный правообладателям ущерб оценивается более чем в 385 млн рублей.

Также в фуре было более 17 тыс. единиц одежды без обязательной маркировки.