Екатерина Маренникова назначена главным тренером ГК "Лада"

Руководство ГК "Лада" и Алексей Алексеев прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Екатерина Маренникова назначается на должность главного тренера с приставкой "и.о.".

"Мы не могли оставить без внимания цепочку неудачных матчей, которая преследовала "Ладу" на протяжении последнего времени, — разъясняет ситуацию генеральный директор тольяттинского клуба Антон Анташев. — Подобная череда поражений недопустима для такой команды, как наша, даже если речь идет об играх с сильными соперниками. За подготовку к матчам всегда несет ответственность наставник. В январских играх стало видно, что ситуация в "Ладе" выходит из-под контроля, и мы пришли к решению о необходимости поменять в команде обстановку. На место Алексеева с поста второго тренера переведена Екатерина Маренникова. В роли исполняющего обязанности главного тренера она будет находиться до конца этого сезона".

Также тренерская бригада "Лады" пополнилась новым специалистом. Контракт с клубом подписал Ростислав Гринишин, который приступит к работе в ближайшие дни.

Планируется, что он присоединится к команде в Москве на ее пути в Румынию, куда "Лада" отправится в ночь с четверга на пятницу. На матче евролиги с "Мэгурой" Гринишин уже должен будет находиться в составе тольяттинской делегации во главе с Екатериной Маренниковой.