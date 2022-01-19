Екатерина Маренникова назначена главным тренером ГК "Лада"

Руководство ГК "Лада" и Алексей Алексеев прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Екатерина Маренникова назначается на должность главного тренера с приставкой "и.о.".
"Мы не могли оставить без внимания цепочку неудачных матчей, которая преследовала "Ладу" на протяжении последнего времени, — разъясняет ситуацию генеральный директор тольяттинского клуба Антон Анташев. — Подобная череда поражений недопустима для такой команды, как наша, даже если речь идет об играх с сильными соперниками. За подготовку к матчам всегда несет ответственность наставник. В январских играх стало видно, что ситуация в "Ладе" выходит из-под контроля, и мы пришли к решению о необходимости поменять в команде обстановку. На место Алексеева с поста второго тренера переведена Екатерина Маренникова. В роли исполняющего обязанности главного тренера она будет находиться до конца этого сезона".
Также тренерская бригада "Лады" пополнилась новым специалистом. Контракт с клубом подписал Ростислав Гринишин, который приступит к работе в ближайшие дни.
Планируется, что он присоединится к команде в Москве на ее пути в Румынию, куда "Лада" отправится в ночь с четверга на пятницу. На матче евролиги с "Мэгурой" Гринишин уже должен будет находиться в составе тольяттинской делегации во главе с Екатериной Маренниковой.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!