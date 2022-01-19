Заседание гордумы Тольятти было сорвано демаршем "Справедливой России"

В Тольятти в среду, 19 января, сорвано заседание городской думы. Инициатором демарша выступает фракция "Справедливая России", пишет "Самарское обозрение".
На заседание явился только 21 депутат из 34. А при рассмотрении первого вопроса повестки дня об изменениях в бюджет Тольятти на 2022 год, связанных с выплатами зарплат контрольно-счетной палате, зал покинули сразу пять депутатов.
Демарш поддержали депутаты Георгий Акоев и Надежда Макарчук, ранее исключенные из фракции КПРФ.
Согласно ст. 62 Регламента, надо собрать не менее 19 депутатов. Пока не хватает одного. Присутствующие в зале депутаты разбирают вопросы, которые были в "Разном".
Как пишет издание, заседание удалось возобновить при присутствии 20 депутатов.
Последние комментарии
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!