Заседание гордумы Тольятти было сорвано демаршем "Справедливой России"

В Тольятти в среду, 19 января, сорвано заседание городской думы. Инициатором демарша выступает фракция "Справедливая России", пишет "Самарское обозрение".

На заседание явился только 21 депутат из 34. А при рассмотрении первого вопроса повестки дня об изменениях в бюджет Тольятти на 2022 год, связанных с выплатами зарплат контрольно-счетной палате, зал покинули сразу пять депутатов.

Демарш поддержали депутаты Георгий Акоев и Надежда Макарчук, ранее исключенные из фракции КПРФ.

Согласно ст. 62 Регламента, надо собрать не менее 19 депутатов. Пока не хватает одного. Присутствующие в зале депутаты разбирают вопросы, которые были в "Разном".

Как пишет издание, заседание удалось возобновить при присутствии 20 депутатов.