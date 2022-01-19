В Тольятти члена банды осудили за покушение на убийство

В Тольятти суд вынес приговор обвиняемому в покушении на убийство. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В марте 2017 г. около дома по ул. Свердлова участник банды вместе с сообщниками совершил покушение на убийство другого члена ОПС. Злоумышленники расстреляли потерпевшего и скрылись, полагая, что жертва скончалась. Однако пострадавший выжил.

Лидер ОПГ сейчас находится в розыске.

В суде мужчина не признал вину и заявил, что не причастен не только к покушению, но и вообще к деятельности банды.

В итоге его приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.