Делом школьника, "заминировавшего" дом в Кинеле, занялся Следственный комитет

Следственным отделом по городу Кинель СУ СК РФ по Самарской области принято к производству уголовное дело в отношении 14-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Напомним, 15 января в одной из соцсетей сотрудники полиции выявили сообщение от анонимного пользователя о якобы произошедшем минировании нежилого дома в Кинеле.

В ходе опроса подросток пояснил, что сообщение разместил из хулиганских побуждений.