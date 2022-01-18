В Кинеле старшеклассник попал под уголовное дело, сообщив о ложном минировании здания

15 января в одной из соцсетей сотрудники полиции выявили сообщение от анонимного пользователя о якобы произошедшем заминировании нежилого дома в Кинеле, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По указанному адресу были незамедлительно направлены ближайшие патрульные наряды полиции, кинолог со служебно-разыскной собакой, взрывотехники ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области. Здание и прилегающая территория были обследованы, предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан, не обнаружено.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личность разместившего "утку". Им оказался 14-летний ученик одной из школ Кинеля, ранее не попадавшийся в поле зрения правоохранителей. В ходе опроса подросток пояснил, что сообщение разместил из хулиганских побуждений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".