Минпром: развитию розничной торговли в Самарской области мешают интернет-магазины

Росту оборотов розничной реализации непродовольственных товаров на территории региона в основном мешают интернет-агрегаторы. Об этом заявил представитель министерства промышленности и торговли Самарской области на заседании комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи губернской думы в четверг, 20 января.

Отчитываясь о ходе реализации региональной программы "Развитие торговли и потребительского рынка в Самарской области на 2020–2025 годы" представитель министерства заявил, что наибольший удар по розничной торговле нанесли не коронавирусные ограничения и куар-коды на входах в торговые центры, а развитие интернет-доставки. Особенно тяжело пришлось в прошлом году промтоварному сектору.

В ведомстве проанализировали структуру оборота розничной торговли, разложив ее на непродовольственные и продовольственные товары: рост по второй позиции в регионе всегда стабилен — порядка 102-103% из года в год, а по непродовольственным товарам в течение года было отмечено снижение продаж.

Таким образом, по наблюдениям чиновников, на оборот розничной торговли отрицательным образом повлияли два фактора: коронавирусные ограничения, включая QR-коды и изменение структуры покупательских предпочтений — в ТЦ попросту стали меньше покупать.

"Во многих случаях люди приходят в магазины, смотрят, примеряют и потом все это заказывают на Wildberries, потому что я сам себе вчера искал зимнюю шапку — в ТЦ она стоит 2,5 тыс. руб., а на Wildberries такую же можно купить за 800 с доставкой в пункт выдачи", — поделился представитель министерства торговли.

За последнее время количество розничных пунктов выдачи интернет-магазинов выросло в Самарской области более, чем на 40%. В растущей структуре розничного оборота по РФ — 107,5%, основной рост заложен в Москве и Московской области — там, где находятся штаб-квартиры интернет-агрегаторов.

По сути говоря, рост идет за счет он-лайн торговли, которая активно осваивает и продажи продуктов питания: "Сколько у нас появилось их в продовольственных магазинах — "Магнит-доставка", "Пятерка-доставка", Сбер-маркет. Все это не регистрировано на территории Самарской области, ИНН все московские и Московской области. Соответственно учет оборота идет по другим регионам", — посетовали чиновники.