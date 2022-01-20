Минпром: развитию розничной торговли в Самарской области мешают интернет-магазины

Росту оборотов розничной реализации непродовольственных товаров на территории региона в основном мешают интернет-агрегаторы. Об этом заявил представитель министерства промышленности и торговли Самарской области на заседании комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи губернской думы в четверг, 20 января.
Отчитываясь о ходе реализации региональной программы "Развитие торговли и потребительского рынка в Самарской области на 2020–2025 годы" представитель министерства заявил, что наибольший удар по розничной торговле нанесли не коронавирусные ограничения и куар-коды на входах в торговые центры, а развитие интернет-доставки. Особенно тяжело пришлось в прошлом году промтоварному сектору.
В ведомстве проанализировали структуру оборота розничной торговли, разложив ее на непродовольственные и продовольственные товары: рост по второй позиции в регионе всегда стабилен — порядка 102-103% из года в год, а по непродовольственным товарам в течение года было отмечено снижение продаж.
Таким образом, по наблюдениям чиновников, на оборот розничной торговли отрицательным образом повлияли два фактора: коронавирусные ограничения, включая QR-коды и изменение структуры покупательских предпочтений — в ТЦ попросту стали меньше покупать.
"Во многих случаях люди приходят в магазины, смотрят, примеряют и потом все это заказывают на Wildberries, потому что я сам себе вчера искал зимнюю шапку — в ТЦ она стоит 2,5 тыс. руб., а на Wildberries такую же можно купить за 800 с доставкой в пункт выдачи", — поделился представитель министерства торговли.
За последнее время количество розничных пунктов выдачи интернет-магазинов выросло в Самарской области более, чем на 40%. В растущей структуре розничного оборота по РФ — 107,5%, основной рост заложен в Москве и Московской области — там, где находятся штаб-квартиры интернет-агрегаторов.
По сути говоря, рост идет за счет он-лайн торговли, которая активно осваивает и продажи продуктов питания: "Сколько у нас появилось их в продовольственных магазинах — "Магнит-доставка", "Пятерка-доставка", Сбер-маркет. Все это не регистрировано на территории Самарской области, ИНН все московские и Московской области. Соответственно учет оборота идет по другим регионам", — посетовали чиновники.
Последние комментарии
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?