Попытка трех парней подняться на гору Барсук обернулась вызовом спасателей

Днем 19 января сотрудникам ПСО Самары сообщили о ЧП с тремя парнями в районе горы Барсук. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказали сотрудники ПСО.

По словам спасателей, когда парни достаточно высоко поднялись по склону, снег пришел в движение и снес вниз двоих из них. Третьему удалось удержаться, но самостоятельно ни подняться, ни спуститься с горы он уже не смог.

Спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустились к нему с верха горы и подняли. Медицинская помощь никому не понадобилась.