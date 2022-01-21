В Самаре пожилой сторож перечислил "брокерам"-аферистам свыше 2 млн рублей

В Самаре очередной жертвой мошенников стал 66-летний местный житель, работающий сторожем в транспортной компании, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина нашел в интернете брокерской компании, связался с администратором, внес вступительный взнос и выбрал пакет акций компании, который решил приобрести. На указанные "брокером" счета он причислил 1 760 000 рублей. Вскоре злоумышленник сообщил, что его акции принесли большой доход, но, чтобы получить крупную сумму, нужно перевести еще 250 тысяч. После того, как мужчина выполнил указание брокера, тот перестал выходить на связь.

Осознав, что его обманули, мужчина сообщил о произошедшем в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.