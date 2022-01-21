В Кинель-Черкасском районе мужчина, лишенный прав, вновь попался на пьяном вождении

В Кинель-Черкасском районе сотрудники ДПС, находившиеся на маршруте патрулирования, остановили Audi: иномарка двигалась, нарушая ПДД, передает пресс-служба облМВД.

Общаясь с 41-летним водителем, полицейские увидели у него признаки алкогольного опьянения. Мужчину отстранили от управления авто и предложили пройти медосвидетельствование на месте. Результат показал, что наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе почти всемеро превышает допустимую норму.

В ходе проверки была установлена личность нарушителя. Выяснилось, что в апреле 2020 года он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и был лишен водительских прав.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.