В 2022 г. в Октябрьске и с. Тимашево появятся новые жилые дома в рамках проекта СОФЖИ

В четверг, 20 января, на совещании под председательством первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова Самарский областной Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе и Самарский областной Фонд жилья и ипотеки представили планы строительства на 2022 год.
В совещании приняли участие министр строительства Николай Плаксин, руководители и представители СОФПИЖС, СОФЖИ, компаний-застройщиков.
Заместитель генерального директора Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе Людмила Туркина рассказала о планах по строительству объектов СОФПИЖС для переселения граждан из аварийного жилого фонда в г. о. Отрадный Самарской области.
В 2022 г. Фонд собирается сдать 12 домов площадью 2800 кв. м. "Разрешение на строительство получено, строительство началось. 4 дома сдадим в июле, остальные планируем сдать в октябре", — сообщила она. В настоящее время строительство осуществляется по графику, согласованному с администрацией города.
Запланированный на 2021 год объем Фондом выполнен в полном объеме.
"Меня интересуют перспективы. Что вы можете начать в 2022 г., закончить в следующем? Особенно это касается муниципалитетов, где есть проблемы с приобретением квартир, где невысокий интерес коммерческих застройщиков", — задал вопрос Виктор Кудряшов. Руководитель управления ликвидации аварийного жилья областного минстроя Светлана Коростина рассказала, что министерство рассматривает возможность привлечения Фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе к строительству домов блокированной застройки.
"Я бы хотел понимать, сколько жилья, в каком районе, в какие сроки Фонд должен построить. Соответственно, с главами необходимо решать вопрос по земельным участкам, по инфраструктуре. В ряде районов мы всё чаще в рамках субсидий из федерального бюджета осуществляем компактную жилищную застройку, инфраструктуру развиваем. Однозначно там надо резервировать землю под проекты СОФПИЖС", — поставил задачу первый вице-губернатор.
Председатель регионального правительства поручил министерству строительства представить в двухнедельный срок актуализированные планы строительства с учетом перспективных задач, которые поставлены перед Фондом поддержки индивидуального жилищного строительства на селе.
Исполнительный директор Самарского областного Фонда жилья и ипотеки Сергей Кандаков презентовал проекты, реализуемые Фондом в 2022 и ближайшие годы. Так, в феврале завершается проектирование I очереди объекта "Военный городок № 94", в мае здесь должны начаться строительно-монтажные работы. Проект включает 4 очереди. Всего планируется построить 2110 квартир, в том числе более 600 — для льготных категорий граждан, а также социальные объекты — школу на 825 мест, детские сады на 170 мест, поликлинику до 100 посещений в смену, тренажерный зал, аптеку. Общая площадь объекта -101,7 тыс. кв. м.
Также в работе Фонда жилья и ипотеки — проект "Малые города", который включает строительство домов в м. р. Кинель-Черкасский (с. Тимашево), Октябрьск, Отрадный. В общей сложности здесь будет построено 12,4 тыс. кв.м жилья, а также дома блокированной застройки площадью 1,9 тыс. кв. м. В с. Тимашево (объект на 24 квартиры) к настоящему времени завезены и установлены строительные вагончики, планируемый срок окончания работ — осень текущего года.
В Октябрьске, по объекту на ул. Гагарина, готов проект, проводится мониторинг по выбору подрядчика на строительно-монтажные работы. 16 квартир в домах блокированной застройки также должны быть сданы в текущем году. Кроме того, в муниципалитете СОФЖИ запланировано строительство пятиэтажных домов на ул. Ватутина, общей площадью 3,9 тыс. кв. м. (83 квартиры).
В Отрадном на ул. Орлова будут построены два 10-этажных дома на 180 квартир. Ведутся проектные работы.
В заключение был представлен проект концепции Прибрежного парка в Тольятти. Председатель правительства поручил проработать концепцию со специалистами, в том числе тольяттинским градостроительным советом.
Последние комментарии
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ