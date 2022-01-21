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В 2022 г. в Октябрьске и с. Тимашево появятся новые жилые дома в рамках проекта СОФЖИ Мэрия Самары разрешила РПЦ стройку около Ботанического сада Школу на ул. Николая Панова могут построить частные инвесторы Самарские дольщики смогут зарегистрировать право собственности через застройщиков по упрощенной схеме Власти Самары отрицают причастность к стройке на месте снесенного дома на ул. Ульяновской

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

В 2022 г. в Октябрьске и с. Тимашево появятся новые жилые дома в рамках проекта СОФЖИ

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 20 января, на совещании под председательством первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова Самарский областной Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе и Самарский областной Фонд жилья и ипотеки представили планы строительства на 2022 год.

В совещании приняли участие министр строительства Николай Плаксин, руководители и представители СОФПИЖС, СОФЖИ, компаний-застройщиков.

Заместитель генерального директора Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе Людмила Туркина рассказала о планах по строительству объектов СОФПИЖС для переселения граждан из аварийного жилого фонда в г. о. Отрадный Самарской области.

В 2022 г. Фонд собирается сдать 12 домов площадью 2800 кв. м. "Разрешение на строительство получено, строительство началось. 4 дома сдадим в июле, остальные планируем сдать в октябре", — сообщила она. В настоящее время строительство осуществляется по графику, согласованному с администрацией города.

Запланированный на 2021 год объем Фондом выполнен в полном объеме.

"Меня интересуют перспективы. Что вы можете начать в 2022 г., закончить в следующем? Особенно это касается муниципалитетов, где есть проблемы с приобретением квартир, где невысокий интерес коммерческих застройщиков", — задал вопрос Виктор Кудряшов. Руководитель управления ликвидации аварийного жилья областного минстроя Светлана Коростина рассказала, что министерство рассматривает возможность привлечения Фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе к строительству домов блокированной застройки.

"Я бы хотел понимать, сколько жилья, в каком районе, в какие сроки Фонд должен построить. Соответственно, с главами необходимо решать вопрос по земельным участкам, по инфраструктуре. В ряде районов мы всё чаще в рамках субсидий из федерального бюджета осуществляем компактную жилищную застройку, инфраструктуру развиваем. Однозначно там надо резервировать землю под проекты СОФПИЖС", — поставил задачу первый вице-губернатор.

Председатель регионального правительства поручил министерству строительства представить в двухнедельный срок актуализированные планы строительства с учетом перспективных задач, которые поставлены перед Фондом поддержки индивидуального жилищного строительства на селе.
Исполнительный директор Самарского областного Фонда жилья и ипотеки Сергей Кандаков презентовал проекты, реализуемые Фондом в 2022 и ближайшие годы. Так, в феврале завершается проектирование I очереди объекта "Военный городок № 94", в мае здесь должны начаться строительно-монтажные работы. Проект включает 4 очереди. Всего планируется построить 2110 квартир, в том числе более 600 — для льготных категорий граждан, а также социальные объекты — школу на 825 мест, детские сады на 170 мест, поликлинику до 100 посещений в смену, тренажерный зал, аптеку. Общая площадь объекта -101,7 тыс. кв. м.

Также в работе Фонда жилья и ипотеки — проект "Малые города", который включает строительство домов в м. р. Кинель-Черкасский (с. Тимашево), Октябрьск, Отрадный. В общей сложности здесь будет построено 12,4 тыс. кв.м жилья, а также дома блокированной застройки площадью 1,9 тыс. кв. м. В с. Тимашево (объект на 24 квартиры) к настоящему времени завезены и установлены строительные вагончики, планируемый срок окончания работ — осень текущего года.

В Октябрьске, по объекту на ул. Гагарина, готов проект, проводится мониторинг по выбору подрядчика на строительно-монтажные работы. 16 квартир в домах блокированной застройки также должны быть сданы в текущем году. Кроме того, в муниципалитете СОФЖИ запланировано строительство пятиэтажных домов на ул. Ватутина, общей площадью 3,9 тыс. кв. м. (83 квартиры).

В Отрадном на ул. Орлова будут построены два 10-этажных дома на 180 квартир. Ведутся проектные работы.

В заключение был представлен проект концепции Прибрежного парка в Тольятти. Председатель правительства поручил проработать концепцию со специалистами, в том числе тольяттинским градостроительным советом.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Оля 08 декабря 2021 03:30 В Самаре начали вырубать дубовую рощу напротив "МТЛ Арены"

Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

Ольга Жметко 02 ноября 2021 13:59 "Прогресс-Н" рассказал о ситуации с долевками на Революционной и Советской Армии

Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍

Обманутый дольщик 26 октября 2021 10:50 В Пестравском районе к 2023 г. построят жилой корпус пансионата для престарелых и инвалидов

А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?

Обманутый дольщик 26 октября 2021 10:00 На квартиры, проданные "Прогрессом-Н", пришли обманутые дольщики

Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?

John Nameless 22 октября 2021 14:36 Самарская компания сорвала строительство космического локатора в Московской области

позорище то какое ёкэлэмэнэ

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