16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Росгосстрах": в новогодние каникулы 2022 г. воровать на дачах стали чаще Всероссийский союз страховщиков против мошенников "Росгосстрах" в Самаре застраховал объект культурного наследия - "Кухмистерскую фон Вакано" Женщины в 1,7 раза чаще мужчин страхуют потерю процентов по вкладам ВСК вошла в топ-3 крупнейших страховых компаний по качеству обслуживания контакт-центра

Страхование Финансы

Автопарк Генеральной прокуратуры РФ под защитой ВСК

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 390
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Страховой Дом ВСК застраховал по договорам ОСАГО транспортные средства Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Защита действует до конца 2022 года. Согласно договору, всего полисами ОСАГО обеспечено 4650 автомобилей. Цена контракта составила более 19 млн руб.

Генеральная прокуратура РФ осуществляет надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории страны. 12 января 2022 года ведомству исполнилось 300 лет.

"Мы гордимся тем, что государственные организации доверяют нам и высоко ценят предоставляемый сервис. На протяжении почти 30 лет ВСК защищает своих клиентов и ответственно подходит к урегулированию каждого страхового случая. Все это время мы активно развиваем свои услуги, в особенности в сфере автострахования. И сейчас мы также гарантируем максимально оперативное урегулирование всех страховых случаев", — отметил Роман Фролов, старший вице-президент Страхового Дома ВСК.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6