Автопарк Генеральной прокуратуры РФ под защитой ВСК

Страховой Дом ВСК застраховал по договорам ОСАГО транспортные средства Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Защита действует до конца 2022 года. Согласно договору, всего полисами ОСАГО обеспечено 4650 автомобилей. Цена контракта составила более 19 млн руб.

Генеральная прокуратура РФ осуществляет надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории страны. 12 января 2022 года ведомству исполнилось 300 лет.

"Мы гордимся тем, что государственные организации доверяют нам и высоко ценят предоставляемый сервис. На протяжении почти 30 лет ВСК защищает своих клиентов и ответственно подходит к урегулированию каждого страхового случая. Все это время мы активно развиваем свои услуги, в особенности в сфере автострахования. И сейчас мы также гарантируем максимально оперативное урегулирование всех страховых случаев", — отметил Роман Фролов, старший вице-президент Страхового Дома ВСК.