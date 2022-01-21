Автопарк Генеральной прокуратуры РФ под защитой ВСК

Страховой Дом ВСК застраховал по договорам ОСАГО транспортные средства Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Защита действует до конца 2022 года. Согласно договору, всего полисами ОСАГО обеспечено 4650 автомобилей. Цена контракта составила более 19 млн руб.
Генеральная прокуратура РФ осуществляет надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории страны. 12 января 2022 года ведомству исполнилось 300 лет.
"Мы гордимся тем, что государственные организации доверяют нам и высоко ценят предоставляемый сервис. На протяжении почти 30 лет ВСК защищает своих клиентов и ответственно подходит к урегулированию каждого страхового случая. Все это время мы активно развиваем свои услуги, в особенности в сфере автострахования. И сейчас мы также гарантируем максимально оперативное урегулирование всех страховых случаев", — отметил Роман Фролов, старший вице-президент Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.