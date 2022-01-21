В Самаре проверяют детские сады и школы в связи с сообщением о минировании

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В пятницу, 21 января, в 9:53 от ОД УВД поступила информация, что на электронную почту Самарского областного суда пришло сообщение о минировании всех школ и детских садов города. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Управлении информации и аналитики администрации Самары.

Фото: Архив «ВН»