"Росгосстрах": в новогодние каникулы 2022 г. воровать на дачах стали чаще

В новогодние каникулы участились случаи имущественных краж. Об этом свидетельствует анализ обращений в "Росгосстрах" клиентов, страхующих в компании свои квартиры, дома, дачи и домашнее имущество. Если в прошлом году количество краж значительно снизилось по сравнению с 2019 г., то в этом году наблюдается их заметный рост. Причем чаще воруют на дачах и, в основном, строительные материалы, включая сантехническое оборудование и оборудование, предназначенное для отопительных систем.

Как предположили социалисты "Росгосстраха", на статистику краж повлияло в том числе и смягчение карантинных ограничений — если в прошлом году из-за пандемии значительная часть россиян была вынуждена отказаться от поездок и проводила каникулы дома или на дачах, то в этом году многие отправились в путешествия. А выбор злоумышленниками именно строительного оборудования можно объяснить ростом стоимости материалов для строительства и ремонта. Трубы же и батареи, украденные с дач, чаще всего сдают на металлолом.

В целом же количество обращений по страховым случаям с имуществом в первой декаде января этого года снизилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В том числе, на 40% меньше было обращений по пожарам и на 17% меньше — по заливам. А вот число страховых случаев из-за природных явлений увеличилось на 26%. Причем, основным "причинителем" ущерба стал сильный ветер, а не снег, что для зимы было бы более характерным.

"Пока мы оперируем лишь предварительными данными, основываясь преимущественно на устных обращениях при звонках клиентов в Единый контактный центр компании. Опыт показывает, что заявления о страховых случаях во время новогодних каникул будут поступать не только в течение всего января, но и вплоть до апреля, так как многие наши страхователи приезжают на дачу только весной, — рассказала директор Департамента урегулирования убытков по немоторному страхованию "Росгосстраха" Ольга Толмакова. — Но мы видим, что по-прежнему самые актуальные риски для квартир — это заливы, а причиной пожаров в домах чаще всего становятся проблемы с неисправным электрооборудованием".

Судя по статистике "Росгосстраха", на заливы вследствие аварии систем водоснабжения и отопления приходится около 45% поданных заявлений, на пожары — более 22%. По ущербу из-за природных явлений подано 14% заявлений, а из-за противоправных действий третьих лиц — а под этим термином чаще всего подразумеваются кражи и попытки незаконного проникновения в жилье — 10%. Больше всего заявлений по страховым случаям с имуществом в новогодние праздники поступило от жителей Москвы, Республики Татарстан, Кировской и Иркутской областей, Чувашии и Санкт-Петербурга.