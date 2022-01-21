Самарская фирма заплатит миллионный штраф за коммерческий подкуп

В Самаре ООО "ИнтерТек" оштрафовали на 1 млн руб. за коммерческий подкуп. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В октябре 2021 г. Арбитражный суд Самарской области рассматривал иск нефтеперерабатывающего предприятия к "ИнтерТек", нарушившему договор поставки оборудования. Представитель ответчика - член Палаты адвокатов Москвы передал представителю истца 300 тыс. руб. за заключение мирового соглашения и снижение неустойки.

За это в отношении ООО возбуждено административное дело.

Кроме того, в отношении передававшего деньги возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп в крупном размере").