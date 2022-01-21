16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области сельскую ипотеку регистрируют за один день Premium banking от Росбанка: больше чем комплекс услуг Чему стоит научиться до конца 2021 года у СберБанка Газбанк подал иск к швейцарской компании на 491 млн рублей Скоро ли развеется скандальный шлейф Тольяттихимбанка

Банки Финансы

ВТБ Лизинг возобновил работу по программе льготного лизинга дорожно-строительной техники

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 398
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ Лизинг вновь начал заключать сделки по государственной программе субсидирования дорожно-строительной техники Министерства промышленности и торговли РФ. Компания присоединилась к проекту в феврале 2021 года и теперь возобновила работу по новым лимитам.

Субсидия позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обновлять и пополнять парк спецтехники со скидкой до 15%. Программа распространяется на новую грузовую технику и самоходные машины, которые произведены не ранее 2019 года и соответствуют требованиям Минпромторга.

Лизинговая компания предоставляет покупателям техники скидку до 15% от ее цены (с учетом НДС), если машина передается на территории Дальневосточного или Сибирского федеральных округов, республик Карелия или Коми, Архангельской, Калининградской или Мурманской области, а также Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. В остальных случаях размер скидки ограничен 10%. Скидка учитывается при внесении авансового платежа, в дальнейшем эти затраты компенсируются лизинговым компаниям за счет средств федерального бюджета. Срок лизинга по программе — от 12 до 60 месяцев.

В 2021 году ВТБ Лизинг реализовал более 200 единиц спецтехники в рамках специализированной программы льготного лизинга Минпромторга России. Общая сумма субсидии, которую компания транслировала своим клиентам, составила 139 млн рублей. С государственной поддержкой клиенты компании чаще всего брали самосвалы и автобетоносмесители, популярностью также пользовались прицепы и полуприцепы, погрузчики и автокраны.

"Государственные программы поддержки лизинга являются эффективными стимулами для обновления парков российских компаний. Спецтехника пользуется стабильным спросом у наших клиентов, многие из которых участвуют в реализации национальных инфраструктурных проектов, занимаются строительством дорог и зданий, работают в сфере добычи и переработки природных ресурсов. Многие из них ждали возобновления действия субсидии Минпромторга и теперь смогут получить необходимую технику на выгодных условиях, перенаправив средства на другие задачи по развитию бизнеса", — прокомментировал начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.

Подать заявку на получение дорожно-строительной техники в лизинг на льготных условиях юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6