В Крутых Ключах на школьника напала стая бродячих собак

В мкрн Крутые Ключи старшеклассник стал жертвой бродячих псов. ЧП произошло 19 января, около 8:00, когда 15-летний подросток шел в школу.

Местные жители неоднократно жаловались на бездомных собак, которые несколько месяцев назад, с приходом холодов, оккупировали территорию рядом со школой № 7 в микрорайоне.

По словам Эльмиры Сейфетдиновой, проживающей в Крутых Ключах, рядом с образовательным учреждением бегает стая из 5-7 крупных, агрессивно настроенных, особей, размерами с хаски. Женщине есть чего опасаться: ее ребенок посещает школу и ежедневно рискует оказаться покусанным.

Бить тревогу родительское сообщество начало в конце осени 2021 года, пытаясь добиться действий от администрации школы. В декабре были оформлены обращения в надзорные органы и в департамент городского хозяйства и экологии.

"В конце декабря мы обращались в прокуратуру Красноглинского района, а также в департамент городского хозяйства. Просили очистить микрорайон от агрессивных псов, провести проверку в отношении администрации школы, отвечающей за территорию образовательного учреждения, взять на контроль этот вопрос в связи с повышенной опасностью для жизни и здоровья граждан, — рассказывает Эльмира Сейфетдинова. — В надзорном ведомстве наше обращение перенаправили в департамент благоустройства, сообщив, что это их зона ответственности".

Чиновники департамента, по мнению жительницы Крутых Ключей, отреагировали отпиской: "В результате выезда экипажа ловцов 17.12.2021 г. по указанному адресу собак без владельцев обнаружено не было".

"Но дело в том, что собаки появляются на этом месте ежедневно и периодически агрессивно реагируют на прохожих, — недоумевает женщина. — Мамы с детьми вынуждены ходить с газовыми баллончиками в куртках. При этом никаких действий по удалению животных с территории школы не ведется, администрация молчит".

На днях бездействие властей руководства образовательного учреждения и вовсе привело к ЧП: псы напали на старшеклассника и покусали его.

"Утром 19 января мой 15-летний сын, Егор Гусаров, шел в школу спокойным шагом, — рассказывает Анастасия, мать покусанного псами ребенка. — Дойдя до футбольного поля, он начал его пересекать, подошёл к памятнику и тут его окружила стая собак, в ней было шесть особей. Парень он у меня не из робких, не трус. В этой ситуации, как он сам потом рассказал, тоже не паниковал. Тем не менее, собаки повели себя агрессивно: начали лаять, прыгать на него, кусать за руки и за ноги. Егору повезло: зимние перчатки его спасли от рваной раны на руке. Собакам удалось разодрать только перчатки. Также у него оказалась порвана куртка, есть царапины на руках и ногах от когтей, укушена левая икроножная мышца. В итоге мы набегались по больницам, сделали прививку от столбняка, его осмотрел хирург".

Анастасия уточняет: это та же самая стая, которая обитает на территории школы.

"Многие жители боятся этих собак, но сделать мы ничего не можем. Разве что писать обращения. Их рассматривают, и на этом все, никаких действий. Также отмечу, что в школу ходит и моя средняя дочь. Она первоклашка и тоже часто видит эту стаю. Пока, слава богу, не столкнулась с ней, но я опасаюсь за жизнь наших детей. У меня их четверо, самому маленькому нет и года. Я не всегда имею возможность забирать дочь из школы, но теперь не могу не делать этого. Страшно от того, что неизвестно, что произойдет завтра, нападут ли собаки вновь", — переживает женщина.

Еще более опасная ситуация сложилась в пос. Смышляевка Волжского района: с ноября 2021 г. по настоящее время бродячие псы покусали здесь 10 детей. Также среди жертв стай оказались взрослые.

Представитель инициативной группы поселка Наталья Виноградова считает проблему вопиющей.

"Власти в курсе, им известна локация агрессивных собак, которые набрасываются на людей. Она расположена на полпути к школе, в заброшенном доме. Там постоянно проживает около пяти особей, — рассказывает женщина. –- Мы неоднократно обращались в поселковую администрацию. В последний раз там сообщили, что подали заявку на отлов, но пока неизвестно, как скоро начнутся мероприятия, так как торги только прошли. Также я вышла на районную администрацию, общалась с замглавы и с человеком, ответственным за эту проблему. Они среагировали быстро, 17 декабря прислали бригаду отлова, но он был смешной. Люди побегали с сачками, забрали одну собаку из поселка. Второй отлов прошел на прошлой неделе, он оказался серьезнее. Люди были с дротиками, заполнили собаками всю машину. Однако ту агрессивную, которая кусает наших детей, — нам известна эта конкретная собака, — так и не смогли поймать".

Наталья добавляет: за пару месяцев от агрессии бездомных животных пострадали не только дети, но и взрослые.

"11 января собаки сильно покусали женщину. У нее были разрывы и кровотечения под коленом, — вспоминает она. — Те, чей путь пролегает мимо этого заброшенного дома, вынуждены запасаться едой. Приходится подкармливать собак, чтобы просто пройти".

Также Наталья Виноградова отмечает: количество собак в пос. Смышляевка резко увеличилось буквально за последние полтора-два года. Возросла и их агрессивность. Собеседница затрудняется назвать причины, но уверена: спокойной жизни не будет до тех пор, пока псы кошмарят поселок, а местные власти не предпринимают активных мер.

Напомним, в начале декабря губернатор Дмитрий Азаров поручил создать в регионе межведомственный оперативный штаб по организации и координации мероприятий при осуществлении деятельности в области обращения с животными без владельцев. Также глава региона заявлял, что будет увольнять чиновников, если вопрос с бродячими собаками в муниципалитетах так и не будет решен.

"Разделяю такой критический настрой людей. Сейчас изменилось некоторым образом законодательство, на это кивают чиновники. Но хватит кивать, надо действовать сообща, — подчеркнул глава региона и сообщил, что деньги на решение проблемы бездомных собак муниципалитеты получают. — Иногда еще поступают сообщения, что стерилизованные собаки вдруг рожают щенят! Значит, деньги просто украли, раз операция не была проведена. И здесь поле для работы правоохранительных структур".