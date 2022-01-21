В Крутых Ключах на школьника напала стая бродячих собак

В мкрн Крутые Ключи старшеклассник стал жертвой бродячих псов. ЧП произошло 19 января, около 8:00, когда 15-летний подросток шел в школу.
Местные жители неоднократно жаловались на бездомных собак, которые несколько месяцев назад, с приходом холодов, оккупировали территорию рядом со школой № 7 в микрорайоне.
По словам Эльмиры Сейфетдиновой, проживающей в Крутых Ключах, рядом с образовательным учреждением бегает стая из 5-7 крупных, агрессивно настроенных, особей, размерами с хаски. Женщине есть чего опасаться: ее ребенок посещает школу и ежедневно рискует оказаться покусанным.
Бить тревогу родительское сообщество начало в конце осени 2021 года, пытаясь добиться действий от администрации школы. В декабре были оформлены обращения в надзорные органы и в департамент городского хозяйства и экологии.
"В конце декабря мы обращались в прокуратуру Красноглинского района, а также в департамент городского хозяйства. Просили очистить микрорайон от агрессивных псов, провести проверку в отношении администрации школы, отвечающей за территорию образовательного учреждения, взять на контроль этот вопрос в связи с повышенной опасностью для жизни и здоровья граждан, — рассказывает Эльмира Сейфетдинова. — В надзорном ведомстве наше обращение перенаправили в департамент благоустройства, сообщив, что это их зона ответственности".
Чиновники департамента, по мнению жительницы Крутых Ключей, отреагировали отпиской: "В результате выезда экипажа ловцов 17.12.2021 г. по указанному адресу собак без владельцев обнаружено не было".
"Но дело в том, что собаки появляются на этом месте ежедневно и периодически агрессивно реагируют на прохожих, — недоумевает женщина. — Мамы с детьми вынуждены ходить с газовыми баллончиками в куртках. При этом никаких действий по удалению животных с территории школы не ведется, администрация молчит".
На днях бездействие властей руководства образовательного учреждения и вовсе привело к ЧП: псы напали на старшеклассника и покусали его.
"Утром 19 января мой 15-летний сын, Егор Гусаров, шел в школу спокойным шагом, — рассказывает Анастасия, мать покусанного псами ребенка. — Дойдя до футбольного поля, он начал его пересекать, подошёл к памятнику и тут его окружила стая собак, в ней было шесть особей. Парень он у меня не из робких, не трус. В этой ситуации, как он сам потом рассказал, тоже не паниковал. Тем не менее, собаки повели себя агрессивно: начали лаять, прыгать на него, кусать за руки и за ноги. Егору повезло: зимние перчатки его спасли от рваной раны на руке. Собакам удалось разодрать только перчатки. Также у него оказалась порвана куртка, есть царапины на руках и ногах от когтей, укушена левая икроножная мышца. В итоге мы набегались по больницам, сделали прививку от столбняка, его осмотрел хирург".
Анастасия уточняет: это та же самая стая, которая обитает на территории школы.
"Многие жители боятся этих собак, но сделать мы ничего не можем. Разве что писать обращения. Их рассматривают, и на этом все, никаких действий. Также отмечу, что в школу ходит и моя средняя дочь. Она первоклашка и тоже часто видит эту стаю. Пока, слава богу, не столкнулась с ней, но я опасаюсь за жизнь наших детей. У меня их четверо, самому маленькому нет и года. Я не всегда имею возможность забирать дочь из школы, но теперь не могу не делать этого. Страшно от того, что неизвестно, что произойдет завтра, нападут ли собаки вновь", — переживает женщина.
Еще более опасная ситуация сложилась в пос. Смышляевка Волжского района: с ноября 2021 г. по настоящее время бродячие псы покусали здесь 10 детей. Также среди жертв стай оказались взрослые.
Представитель инициативной группы поселка Наталья Виноградова считает проблему вопиющей.
"Власти в курсе, им известна локация агрессивных собак, которые набрасываются на людей. Она расположена на полпути к школе, в заброшенном доме. Там постоянно проживает около пяти особей, — рассказывает женщина. –- Мы неоднократно обращались в поселковую администрацию. В последний раз там сообщили, что подали заявку на отлов, но пока неизвестно, как скоро начнутся мероприятия, так как торги только прошли. Также я вышла на районную администрацию, общалась с замглавы и с человеком, ответственным за эту проблему. Они среагировали быстро, 17 декабря прислали бригаду отлова, но он был смешной. Люди побегали с сачками, забрали одну собаку из поселка. Второй отлов прошел на прошлой неделе, он оказался серьезнее. Люди были с дротиками, заполнили собаками всю машину. Однако ту агрессивную, которая кусает наших детей, — нам известна эта конкретная собака, — так и не смогли поймать".
Наталья добавляет: за пару месяцев от агрессии бездомных животных пострадали не только дети, но и взрослые.
"11 января собаки сильно покусали женщину. У нее были разрывы и кровотечения под коленом, — вспоминает она. — Те, чей путь пролегает мимо этого заброшенного дома, вынуждены запасаться едой. Приходится подкармливать собак, чтобы просто пройти".
Также Наталья Виноградова отмечает: количество собак в пос. Смышляевка резко увеличилось буквально за последние полтора-два года. Возросла и их агрессивность. Собеседница затрудняется назвать причины, но уверена: спокойной жизни не будет до тех пор, пока псы кошмарят поселок, а местные власти не предпринимают активных мер.
Напомним, в начале декабря губернатор Дмитрий Азаров поручил создать в регионе межведомственный оперативный штаб по организации и координации мероприятий при осуществлении деятельности в области обращения с животными без владельцев. Также глава региона заявлял, что будет увольнять чиновников, если вопрос с бродячими собаками в муниципалитетах так и не будет решен.
"Разделяю такой критический настрой людей. Сейчас изменилось некоторым образом законодательство, на это кивают чиновники. Но хватит кивать, надо действовать сообща, — подчеркнул глава региона и сообщил, что деньги на решение проблемы бездомных собак муниципалитеты получают. — Иногда еще поступают сообщения, что стерилизованные собаки вдруг рожают щенят! Значит, деньги просто украли, раз операция не была проведена. И здесь поле для работы правоохранительных структур".
Последние комментарии
Только позавчера читол новости,что птичку хотят застроить,а сегодня уже там крупный пожар.
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.