В Самаре будут судить сварщика, который расплачивался по найденной чужой карте

В Самаре 41-летняя местная жительница обратилась в полицию с сообщением о краже денег. Она рассказала, что, зайдя в личный кабинет приложения на смартфоне, обнаружила незаконное списание денег на сумму 19 тыс. рублей. Чуть позже женщина обнаружила и пропажу своей банковской карты, передает пресс-служба облМВД.

Правоохранители изучили движение денежных средств пострадавшей. Оказалось, что картой неоднократно расплачивались в магазинах Кировского района. По записям с видеокамер в торговых точек был установлен подозреваемый. Им оказался 36-летний житель Кинельского района, работающий сварщиком. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Оперативники выяснили местонахождение мужчины и доставили его в отдел полиции для разбирательства. В ходе опроса мужчина пояснил, что нашел банковскую карту около остановки общественного транспорта. Зная о возможности бесконтактной оплаты, он в течение двух дней оплачивал свои покупки. Как выяснили полицейские, злоумышленник приобретал продукты питания, сигареты и алкоголь. По словам задержанного, впоследствии он потерял банковскую карту.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Сейчас оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в Промышленный районный суд для рассмотрения по существу. Причиненный потерпевшей ущерб мужчина возместил в полном объеме.