Самарский адвокат рассказал, что грозит лицам, сообщившим о ложном минировании

13 января Самарская область оказалась в числе нескольких субъектов, где эвакуировали детей и педагогов из-за сообщений о минировании школ. Проблема коснулась Самары и Кинеля, но после проверки оказалось, что информация ложная. Накануне, 21 января, неизвестные сообщили о новом минировании всех школ и детских садов в Самаре. Полиция вновь провела масштабную проверку. Самарский адвокат Алексей Бородин разъяснил, что грозит лицам, сообщающим о заведомо ложном происшествии.

Как отметил вице-президент Палаты адвокатов Самарской области, заместитель председателя Общественного совета ГУ МВД РФ по Самарской области Алексей Бородин, тех, кто сообщает о ложном минировании, ждет наказание по статье 207 УК РФ.

"Такие сообщения очень нервируют население и реально создают проблемы как минимум морального характера, — рассказал адвокат. — Только первая часть статьи 207 УК РФ предусматривает наказание от 200 до 500 тысяч рублей. Получается, что такой хулиганский звонок стоит достаточно дорого. Органы полиции умеют и знают, как расследовать такие преступления. Такие ложные звонки оперативно отрабатываются и звонившие люди привлекаются к ответственности".

Кроме того, вице-президент Палаты адвокатов Самарской области пояснил: в соответствии с другими частями статьи 207 УК РФ человек, нарушивший закон, может получить реальный срок. Например, если такие ложные сообщения о готовящихся взрывах или поджогах сделаны с целью дестабилизации органов власти — тогда и ответственность будет больше. Человек лишится свободы.

"Накануне было ложное сообщение, что минировались школы и детские сады. Еще раз отмечу, что статья 207 УК РФ предусматривает немалую ответственность за такие хулиганские действия. Если есть такие сообщения о минировании объектов социальной инфраструктуры, то предусмотрена ответственность в виде штрафа от 500 до 700 тысяч рублей. Но можно лишиться свободы на срок от 3 до 5 лет. А в некоторых случаях, в соответствии с вышеупомянутой статьей уголовного кодекса, можно получить и больший срок", — подчеркнул спикер.

Алексей Бородин напомнил, что ответственность наступает с 14 лет:

"Мы знаем много примеров, когда звонят молодые ребята, которые руководствуются хулиганскими побуждениями и хотят причинить кому-то зло. Это влечет для звонившего суровые последствия. Он безусловно будет найден. Получит пятно в биографии. Человек испортит свою судьбу и эта шуточка будет для него с серьезными последствиями. Полицейские грамотно и четко отрабатывают такие сигналы. Как член общественного совета я вижу, как это оперативно и быстро все происходит. Пример — недавний случай в Кинеле. Поэтому говорю молодым людям: не надо этого делать. Если возникли сложности, разрешайте их мирным путем, не делайте зло другим людям".