В Тольятти стартовал первый день акции "Здоровый дом – здоровый двор"

В субботу, 22 января, в Тольятти начался первый день акции "Здоровый дом — здоровый двор". Стационарные пункты вакцинации приступили к работе с 9:00.
Пункты вакцинации работают в помещениях ТОС по трем адресам: бульвар Космонавтов, 5 (ТОС № 15, Автозаводский район), ул. Ленина, 54 (ТОС № 20, Центральный район) и Майский проезд, 13 (ТОС № 10, Комсомольский район).
Выбрав удобное время, желающие смогут пройти первый этап вакцинации, ревакцинироваться и сделать прививку от гриппа.
Сегодня и завтра, 23 января, стационарные пункты вакцинации будут работать в помещениях ТОС до 17:00.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.