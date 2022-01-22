За неделю в регионе почти втрое выросло число заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки на территории Самарской области зарегистрировано 863 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус. рф.
Количество заболевших за неделю увеличилось почти втрое: в прошлую субботу, 15 января, в регионе было зафиксировано 318 случаев.
В период с 21 по 22 января умерло 10 жителей, 1408 человек выздоровели. Всего с начала пандемии в Самарской области выявлено 207250 случаев заболевания, 182885 человек вылечились, 6598 скончались.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.