За неделю в регионе почти втрое выросло число заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки на территории Самарской области зарегистрировано 863 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус. рф.

Количество заболевших за неделю увеличилось почти втрое: в прошлую субботу, 15 января, в регионе было зафиксировано 318 случаев.

В период с 21 по 22 января умерло 10 жителей, 1408 человек выздоровели. Всего с начала пандемии в Самарской области выявлено 207250 случаев заболевания, 182885 человек вылечились, 6598 скончались.