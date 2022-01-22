Дарья Касаткина потерпела крупное поражение от Иги Свёнтек в 3-м круге Australian Open

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина не смогла пробиться в 1/8 Открытого чемпионата Австралии — 2022. 23-я ракетка мира в матче третьего круга Касаткина (25) в двух сетах проиграла представительнице Польши Иге Свёнтек (7).
По итогам матча счет составил 2:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут, передает "Чемпионат".
Касаткина трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 9. На счету Свёнтек — 4 эйса, 1 двойная ошибка и 4 использованных брейк-пойнта из 8.
В следующем раунде Свёнтек встретится с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния).
Действующей чемпионкой Australian Open является японка Наоми Осака, которая покинула текущий розыгрыш в третьем раунде, проиграв американке Аманде Анисимовой со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (5:10).
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!