Павлюченкова проиграла румынке Кырсте и завершила своё выступление на Australian Open

Уроженка самарской школы тенниса, 11-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в 1/8 Открытого чемпионата Австралии – 2022,передает "Чемпионат".

В матче третьего круга Павлюченкова в двух сетах проиграла 38-й ракетке мира, представительнице Румынии Соране Кырсте со счётом 3:6, 6:2, 2:6, сообщает "Чемпионат". Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту.

Павлюченкова 3 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Кырсти — 2 эйса, 1 двойная ошибка и 5 использованных брейк-пойнтов из 9.

В следующем раунде Сорана Кырстя сыграет с представительницей Польши Игой Свёнтек, которая ранее сегодня, 22 января, уверенно обыграла россиянку Дарью Касаткину.

Отметим, что Павлюченкова была последней оставшейся на турнире представительницей России.