Павлюченкова проиграла румынке Кырсте и завершила своё выступление на Australian Open

Уроженка самарской школы тенниса, 11-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в 1/8 Открытого чемпионата Австралии – 2022,передает "Чемпионат".
В матче третьего круга Павлюченкова в двух сетах проиграла 38-й ракетке мира, представительнице Румынии Соране Кырсте со счётом 3:6, 6:2, 2:6, сообщает "Чемпионат". Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту.
Павлюченкова 3 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Кырсти — 2 эйса, 1 двойная ошибка и 5 использованных брейк-пойнтов из 9.
В следующем раунде Сорана Кырстя сыграет с представительницей Польши Игой Свёнтек, которая ранее сегодня, 22 января, уверенно обыграла россиянку Дарью Касаткину.
Отметим, что Павлюченкова была последней оставшейся на турнире представительницей России.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!