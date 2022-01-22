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Хоккей Спорт

Хоккейная "Лада" проиграла "Барсу"

ТОЛЬЯТТИ. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам игры счет составил 2:3, передает пресс-служба тольяттинского хоккейного клуба.

Счет на 17-й минуте открыл нападающий "Барса" Максим Пестушко. Эта шайба оказалась единственной в первом периоде, хотя обе команды могли отличиться еще: так, по разу соперники отправляли шайбу в штангу.

Во втором периоде Михаил Мокин в первой же атаке попал в штангу ворот Ильи Голубева, а через пару минут его примеру последовал Андрей Белозеров. Вскоре после броска Алексея Цыплакова шайба от Голубева угодила в перекладину. 

Гости же вскоре в контратаке увеличили счет — 0:2 после броска Ильи Сычушкина. На 33-й минуте Денис Комков в большинстве забросил третью шайбу в ворота Александра Трушкова — 0:3.

На 54-й минуте Владислав Червоненко отыграл одну шайбу. Вскоре тольяттинцы получили численное преимущество, Валерий Белов заменил голкипера полевым игроком, и Белозеров мощным щелчком сделал счет 2:3.

В оставшееся время тольяттинцы продолжили штурмовать ворота "Барса", но уйти от поражения не смогли.

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