Хоккейная "Лада" проиграла "Барсу"

По итогам игры счет составил 2:3, передает пресс-служба тольяттинского хоккейного клуба.

Счет на 17-й минуте открыл нападающий "Барса" Максим Пестушко. Эта шайба оказалась единственной в первом периоде, хотя обе команды могли отличиться еще: так, по разу соперники отправляли шайбу в штангу.

Во втором периоде Михаил Мокин в первой же атаке попал в штангу ворот Ильи Голубева, а через пару минут его примеру последовал Андрей Белозеров. Вскоре после броска Алексея Цыплакова шайба от Голубева угодила в перекладину.

Гости же вскоре в контратаке увеличили счет — 0:2 после броска Ильи Сычушкина. На 33-й минуте Денис Комков в большинстве забросил третью шайбу в ворота Александра Трушкова — 0:3.

На 54-й минуте Владислав Червоненко отыграл одну шайбу. Вскоре тольяттинцы получили численное преимущество, Валерий Белов заменил голкипера полевым игроком, и Белозеров мощным щелчком сделал счет 2:3.

В оставшееся время тольяттинцы продолжили штурмовать ворота "Барса", но уйти от поражения не смогли.