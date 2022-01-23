Самарчанка украла кредитку сожителя и потратила 78 тыс. рублей

В Промышленный районный суд Самары отправили уголовное дело 42-летней местной жительницы, которую обвиняют в краже, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Жертвой кражи стал 52-летний мужчина. С кредитки, которой он не пользовался с 2018 г., списали более 78 тыс. рублей.

Как выяснилось, бывшая сожительница мужчины ушла из дома и оставила записку с признанием в краже. Позже она похищенной картой расплачивалась в магазинах, а также снимала наличные через банкомат.

Когда женщину задержали, она пояснила, что потратила деньги на продукты и оплату аренды квартиры сына.