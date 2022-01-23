За сутки пожарным пришлось 10 выезжать на ложные вызовы в Самарской области

В Самарской области пожарные 10 раз за сутки выезжали на ложные вызовы. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Всего с начала года таких вызовов было уже более 400.

МЧС напоминает, что ложные вызовы отвлекают экстренные службы, в то время как кто-то ожидает их помощи из-за настоящего пожара.