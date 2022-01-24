"Ладья" дважды обыграла "Локо-76"

На минувшей неделе ХК "Ладья" дважды встречался с "Локо-76" из Ярославля и оба раза одержал победу, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
21 января волжане обыграли соперников со счетом 2:1. Шайбы забили Глеб Лачинов и Артем Якутов. В повторной встрече 23 января "Ладья" одержала победу по буллитам.
В первом периоде счет не был открыт, а на 35-й минуте Никита Варламов дальним броском отправил шайбу в ворота Максима Майорова — 0:1.
На 57-й минуте Игорь Хлопоткин сравнял счет, а в овертайме он же мог принести победу "Ладье", но не реализовал выход один на один с вратарем.
В серии буллитов единственный точный бросок нанес Остап Маслов — 2:1 победа "Ладьи".
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