В лесу под Тольятти спасли троих мужчин, застрявших на снегоходе

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Вечером 23 января в лесу около с. Березовый Солонец Ставропольского района застряли на снегоходе трое мужчин. Выбраться на дорогу самостоятельно у них не получилось. Об этом сообщили в ПСС Самарской области.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области