Директор самарской фирмы попался на нежелании выплатить деньги уволившемуся сотруднику

Директора ООО "СамараБурСтройПремиум" стал фигурантом уголовного дела из-за невыплаты зарплаты. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Предприятие имеет перед 46 работниками задолженность по зарплате за декабрь 2021 г. - свыше 1 млн рублей. При этом директор фирмы более двух месяцев не мог выплатить уволившемуся сотруднику 173 тыс. руб., хотя у организации была такая возможность.