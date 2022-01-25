В Тольятти таксист стал фигурантом уголовного дела, сдав потерянный клиенткой телефон в ломбард

В полицию Тольятти обратилась 36-летняя местная жительница. Она рассказала, что накануне в такси забыла свой сотовый телефон. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.
Правоохранители выяснили, какая таксомоторная компания обслуживала потерпевшую, и установили личность водителя. Им оказался ранее не судимый 30-летний тольяттинец. Вычислив местонахождение подозреваемого, полицейские его задержали и доставили в территориальный отдел внутренних дел для установления всех обстоятельств произошедшего.
Таксист рассказал, что телефон обнаружил только после того, как клиентка вышла из машины. Однако он решил не возвращать гаджет, а сдал его в один из ломбардов. Полученные деньги потратил на личные цели.
Возбуждено уголовно дело по статье "Кража". Сейчас полиция устанавливает местонахождение телефона.
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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях