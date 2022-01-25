В Тольятти таксист стал фигурантом уголовного дела, сдав потерянный клиенткой телефон в ломбард

В полицию Тольятти обратилась 36-летняя местная жительница. Она рассказала, что накануне в такси забыла свой сотовый телефон. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Правоохранители выяснили, какая таксомоторная компания обслуживала потерпевшую, и установили личность водителя. Им оказался ранее не судимый 30-летний тольяттинец. Вычислив местонахождение подозреваемого, полицейские его задержали и доставили в территориальный отдел внутренних дел для установления всех обстоятельств произошедшего.

Таксист рассказал, что телефон обнаружил только после того, как клиентка вышла из машины. Однако он решил не возвращать гаджет, а сдал его в один из ломбардов. Полученные деньги потратил на личные цели.

Возбуждено уголовно дело по статье "Кража". Сейчас полиция устанавливает местонахождение телефона.