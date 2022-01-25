ВСК возместила пансионату "Радуга" около 6 млн руб. за поврежденное имущество

Страховой Дом ВСК произвел выплату за поврежденное имущество пансионату "Радуга". Здания и сооружения объекта, включая внешнюю и внутреннюю отделку, пострадали в результате сильных проливных дождей, которые обрушились на Анапу в августе 2021 года. Размер компенсации составил около 6 млн рублей.
"Радуга" является клиентом ВСК на протяжении 17 лет. Договор страхования имущества пансионата, по которому была произведена выплата, был заключен в декабре 2020 года при непосредственном участии Страхового Брокера "ИНКОМ".
13 августа 2021 года в Анапе прошли сильные дожди. За ночь выпала трехмесячная норма осадков (109 мм), затопивших многочисленные участки в жилом и туристском секторах города. На борьбу с последствиями стихии были направлены все силы городских и экстренных служб. Из пансионата "Радуга" пришлось эвакуировать отдыхающих.
Проливные дожди продолжались по 15 августа. Через два дня ООО "Радуга" при участии Страхового Брокера "ИНКОМ" в подготовке документов, осмотре поврежденного имущества и организации взаимодействия пансионата с ВСК заявило о событии, имеющем признаки страхового. 21 августа ВСК оперативно организовала осмотр сооружений независимым экспертом для оценки ущерба и признания случая страховым.
"Произошедшее прошлым летом на юге России событие - большая трагедия для сотен людей и организаций, в том числе для пансионата "Радуга". ВСК не могла оставаться в стороне. Мы на протяжении почти 30 лет ответственно относимся к страховым случаям, не подводим своих клиентов и выплачиваем все средства по договору. Надеемся, наши партнеры смогут восстановить свой бизнес и будут процветать дальше", - отметила Лариса Лащенова, директор Краснодарского филиала Страхового Дома ВСК.
"Радуга" выражает благодарность ВСК за профессионализм, полное выполнение своих обязательств по договору страхования, за оперативность и слаженную работу по урегулированию убытка. Также мы благодарим Страхового Брокера "ИНКОМ", через которого на протяжении девяти лет заключались договоры страхования, за качественное сопровождение договора страхования, консультирование по всем вопросам страхования и за помощь в получении возмещения по убытку. "Радуга" является членом Торгово-промышленной палаты Анапы и призывает руководителей организаций города-курорта использовать страхование в целях сохранения стоимости расходов, которые могут возникнуть в результате непредвиденных событий", - отметила Нина Ушатова, директор пансионата "Радуга".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.