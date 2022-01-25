Самарский академический театр оперы и балета приглашает на балет "Корсар"

Балет "Корсар" создан по одноименной поэме лорда Байрона, сочиненной в 1814 году и очень популярной в эпоху романтизма. В частности, в 1848 году Джузеппе Верди сочинил на ее основе оперу "Корсар".

Площадь восточного рынка. Купцы предлагают пестрый товар, здесь же торгуют невольницами. Когда на площадь выходит группа корсаров во главе с Конрадом, на балконе дома появляется Медора - воспитанница купца Ланкедема. Увидев Конрада, она быстро составляет из цветов "селам" (букет, в котором каждый цветок имеет свое значение) и бросает его Конраду, который с восторгом убеждается, что Медора его любит. Но Ланкедем пытается помешать влюбленным: ему нужно выгодно продать свою воспитанницу богатому паше…

Первая известная постановка балета "Корсар" прошла в театре Ла Скала в Милане в 1826 году в хореографии итальянского балетмейстера Джованни Гальцерани. Каталог Итальянского балета упоминает постановку 1830 года, остававшуюся в репертуаре вплоть до 1842 года. Авторы музыки к этим балетам неизвестны. В те же годы французский хореограф Альбер (настоящее имя Франсуа-Фердинан Декомб) поставил балет "Корсар" в 1837 году в Королевском театре Лондона; музыку к нему написал композитор Николя Бокса. Ни один из этих балетов до настоящего времени не сохранился. Поэтому сегодня, говоря о балете "Корсар", мы имеем в виду партитуру Адольфа Адана. Премьера балета "Корсар" на его музыку состоялась 23 января 1856 года на сцене Парижской оперы в постановке Жозефа Мазилье; в России он был впервые поставлен 12 января 1858 года в Большом театре Петербурга знаменитым хореографом Жюлем-Жозефом Перро.

Это красочный балет на приключенческую тему: экзотический сюжет разворачивается как пестрый, многоцветный восточный ковер, поражая обилием драматических ситуаций.

"Корсар" ставился в Самарском академическом театре оперы и балета трижды. Задолго до нынешней постановки известного реставратора классических балетов Василия Медведева свои версии "Корсара" делали главные балетмейстеры Александр Томский (1935) и Наталья Данилова (1956). Сохранились программки к старым спектаклям, из которых видно, как менялись имена персонажей. Исаак Ланкедем у Томского носил имя Ассад Кедэм (!), а у Даниловой был просто Работорговцем; Гюльнара в 1965 году писалась как Гюльнора, а Бирбанто в 1935 - как Бирданто; Сеид-Паша в начале был просто Пашой.

Балет будет показан на сцене театра оперы и балета 3 февраля в 18:30.

Билеты на спектакль по цене от 300 рублей можно купить в кассе театра, кассах города и через сайт opera-samara.net, в том числе по Пушкинской карте.