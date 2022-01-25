Самарский академический театр оперы и балета приглашает на балет "Корсар"

Балет "Корсар" создан по одноименной поэме лорда Байрона, сочиненной в 1814 году и очень популярной в эпоху романтизма. В частности, в 1848 году Джузеппе Верди сочинил на ее основе оперу "Корсар".
Площадь восточного рынка. Купцы предлагают пестрый товар, здесь же торгуют невольницами. Когда на площадь выходит группа корсаров во главе с Конрадом, на балконе дома появляется Медора - воспитанница купца Ланкедема. Увидев Конрада, она быстро составляет из цветов "селам" (букет, в котором каждый цветок имеет свое значение) и бросает его Конраду, который с восторгом убеждается, что Медора его любит. Но Ланкедем пытается помешать влюбленным: ему нужно выгодно продать свою воспитанницу богатому паше…
Первая известная постановка балета "Корсар" прошла в театре Ла Скала в Милане в 1826 году в хореографии итальянского балетмейстера Джованни Гальцерани. Каталог Итальянского балета упоминает постановку 1830 года, остававшуюся в репертуаре вплоть до 1842 года. Авторы музыки к этим балетам неизвестны. В те же годы французский хореограф Альбер (настоящее имя Франсуа-Фердинан Декомб) поставил балет "Корсар" в 1837 году в Королевском театре Лондона; музыку к нему написал композитор Николя Бокса. Ни один из этих балетов до настоящего времени не сохранился. Поэтому сегодня, говоря о балете "Корсар", мы имеем в виду партитуру Адольфа Адана. Премьера балета "Корсар" на его музыку состоялась 23 января 1856 года на сцене Парижской оперы в постановке Жозефа Мазилье; в России он был впервые поставлен 12 января 1858 года в Большом театре Петербурга знаменитым хореографом Жюлем-Жозефом Перро.
Это красочный балет на приключенческую тему: экзотический сюжет разворачивается как пестрый, многоцветный восточный ковер, поражая обилием драматических ситуаций.
"Корсар" ставился в Самарском академическом театре оперы и балета трижды. Задолго до нынешней постановки известного реставратора классических балетов Василия Медведева свои версии "Корсара" делали главные балетмейстеры Александр Томский (1935) и Наталья Данилова (1956). Сохранились программки к старым спектаклям, из которых видно, как менялись имена персонажей. Исаак Ланкедем у Томского носил имя Ассад Кедэм (!), а у Даниловой был просто Работорговцем; Гюльнара в 1965 году писалась как Гюльнора, а Бирбанто в 1935 - как Бирданто; Сеид-Паша в начале был просто Пашой.
Балет будет показан на сцене театра оперы и балета 3 февраля в 18:30.
Билеты на спектакль по цене от 300 рублей можно купить в кассе театра, кассах города и через сайт opera-samara.net, в том числе по Пушкинской карте.
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить