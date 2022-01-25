В поселениях Кинельского района благоустроят еще 19 дворов благодаря нацпроекту

В 2021 году в Кинельском районе в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроено 19 дворов в трех сельских поселениях района. В 2022 году запланировано благоустроить еще девятнадцать дворов в четырех селах.

Подрядчики для производства работ определены, муниципальные контракты заключены.

Реализация нацпроекта направлена не только на повышение комфортности проживания жителей, но и на привлечение населения к процессу благоустройства от обсуждения проектов до приемки объектов и контроля за ходом работ.

"В 2021 году жители многоэтажек Кинельского района утвердили производство на своих территориях минимального перечня видов работ. На 2022 год эту практику оставили, - говорит директор муниципального бюджетного учреждения "Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района" Андрей Трунов. - Минимальный перечень включает установку лавочек и урн, монтаж освещения, асфальтирование околоподъездной территории".

Благоустройство пройдет в трех дворах села Красносамарское по адресам: ул. Кооперативная, №№ 5 и 9, ул. Самарская, 28. Уютнее станет в пяти дворах села Малая Малышевка по ул. Молодежная, №№ 7, 9, 10, 11 и 12. Отметим, что на двух последних локациях появятся еще и автомобильные парковки.

Минимум работ по благоустройству произведут и на шести дворовых территориях многоэтажек села Чубовка по ул. Пионерская, №№ 2б и 4а, ул. Комсомольская, 2а, ул. Юбилейная, №№ 3, 7 и 11. Ждут благоустройства и жители пяти домов в селе Богдановка по адресам: ул. Конычева, №№ 11, 13, 14, 16 и ул. Октябрьская, 22.

Создание комфортной городской среды - часть Стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей области. Благодаря реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в регионе с 2019 по 2021 годы благоустроено 947 дворовых и 505 общественных территорий.