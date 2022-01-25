В поселениях Кинельского района благоустроят еще 19 дворов благодаря нацпроекту

В 2021 году в Кинельском районе в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроено 19 дворов в трех сельских поселениях района. В 2022 году запланировано благоустроить еще девятнадцать дворов в четырех селах.
Подрядчики для производства работ определены, муниципальные контракты заключены.
Реализация нацпроекта направлена не только на повышение комфортности проживания жителей, но и на привлечение населения к процессу благоустройства от обсуждения проектов до приемки объектов и контроля за ходом работ.
"В 2021 году жители многоэтажек Кинельского района утвердили производство на своих территориях минимального перечня видов работ. На 2022 год эту практику оставили, - говорит директор муниципального бюджетного учреждения "Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района" Андрей Трунов. - Минимальный перечень включает установку лавочек и урн, монтаж освещения, асфальтирование околоподъездной территории".
Благоустройство пройдет в трех дворах села Красносамарское по адресам: ул. Кооперативная, №№ 5 и 9, ул. Самарская, 28. Уютнее станет в пяти дворах села Малая Малышевка по ул. Молодежная, №№ 7, 9, 10, 11 и 12. Отметим, что на двух последних локациях появятся еще и автомобильные парковки.
Минимум работ по благоустройству произведут и на шести дворовых территориях многоэтажек села Чубовка по ул. Пионерская, №№ 2б и 4а, ул. Комсомольская, 2а, ул. Юбилейная, №№ 3, 7 и 11. Ждут благоустройства и жители пяти домов в селе Богдановка по адресам: ул. Конычева, №№ 11, 13, 14, 16 и ул. Октябрьская, 22.
Создание комфортной городской среды - часть Стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей области. Благодаря реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в регионе с 2019 по 2021 годы благоустроено 947 дворовых и 505 общественных территорий.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается