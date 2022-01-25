При тушении пожара в Самарской области нашли тело мужчины

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В понедельник, 24 января, примерно в 22:49, начался пожар на ул. Советской, 26 в пос. Волжский Красноярского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.