Два человека пострадали из-за горевшего мусора на ул. Тухачевского в Самаре

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В понедельник, 24 января, в 23:39 на ул. Тухачевского, 26 в Самаре загорелся мусор. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.