Самарец забил до смерти приятеля и пойдет под суд

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о причинении тяжких травм, повлекших по неосторожности смерть.

По версии следствия, в конце октября 2021 г. подозреваемый выпивал с приятелем и поссорился с ним. В итоге мужчина избил оппонента. Пострадавший скончался от полученных травм.

Уголовное дело будет направлено в Промышленный районный суд Самары.