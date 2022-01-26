В Самаре определен подрядчик на корректировку проекта метрополитена от "Алабинской" до "Театральной"

ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства" определилось с подрядчиком, который выполнит работы по объекту: "Проектирование и строительство метрополитена в Самаре, I очередь (корректировка проекта на участке ст. "Пл. Революции" — ст. "Алабинская" и ст. "Кировская" — ст. "Крылья Советов"). 6, 7 этап — от станции "Алабинская" до станции "Театральная". Корректировка. Подготовка территории. Благоустройство").

На торги была подана всего одна заявка, от ООО "Волгатрансстрой-проект", ее признали соответствующей требованиям. Подрядчик выполнит работы по максимальной цене контракта — за 100,95 млн рублей.

Кроме того, "УКС" разыгрывает аналогичный лот с дублирующими позициями и с рядом дополнительных требований, но с начальной ценой контракта в 631 млн рублей. Победитель торгов по второму лоту должен определиться к середине февраля.