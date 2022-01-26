В Самаре определен подрядчик на корректировку проекта метрополитена от "Алабинской" до "Театральной"

ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства" определилось с подрядчиком, который выполнит работы по объекту: "Проектирование и строительство метрополитена в Самаре, I очередь (корректировка проекта на участке ст. "Пл. Революции" — ст. "Алабинская" и ст. "Кировская" — ст. "Крылья Советов"). 6, 7 этап — от станции "Алабинская" до станции "Театральная". Корректировка. Подготовка территории. Благоустройство").
На торги была подана всего одна заявка, от ООО "Волгатрансстрой-проект", ее признали соответствующей требованиям. Подрядчик выполнит работы по максимальной цене контракта — за 100,95 млн рублей.
Кроме того, "УКС" разыгрывает аналогичный лот с дублирующими позициями и с рядом дополнительных требований, но с начальной ценой контракта в 631 млн рублей. Победитель торгов по второму лоту должен определиться к середине февраля.
Последние комментарии
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ