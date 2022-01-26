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Нефтехимия ТЭК

Новокуйбышевская нефтехимическая компания участвует в модернизации учебных заведений региона

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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День российского студенчества, который ежегодно отмечается 25 января, стал значимой датой не только для учебных заведений, но и для их партнеров — крупных промышленных предприятий.

Фото: предоставлено АО "ННК"

Поддержка образовательных учреждений в регионах присутствия — одно из приоритетных направлений социальной политики нефтяной компании "Роснефть" и ее дочерних обществ. Повышенное внимание формированию кадрового резерва и непрерывному образованию персонала уделяет и Новокуйбышевская нефтехимическая компания.

Ежегодно предприятие оказывает помощь филиалу Самарского государственного технического университета в городе Новокуйбышевск, а также Новокуйбышевскому нефтехимическому техникуму.

При поддержке АО "ННК" для нужд филиала был приобретен комплект интерактивного оборудования для проведения многоточечных видеоконференций, включая гарнитуры радиосистемы, также планируется оснастить учебные аудитории вуза мультимедийным, сетевым и компьютерным оборудованием. Это позволит усовершенствовать методику обучения и обеспечит участие студентов и преподавателей в научно-практических мероприятиях различного формата, в том числе международного уровня.

В нефтехимическом техникуме Новокуйбышевска благодаря поддержке АО "ННК" будет приобретено оборудование для учебно-лабораторного комплекса изучения процесса ректификации. В лаборатории будут готовить студентов для дальнейшего участия в чемпионатах WorldSkills Russia по компетенции "Аппаратчик химических технологий".

Кроме того, в рамках взаимодействия АО "ННК" с вузами и сcузами по подготовке квалифицированных кадров в 2021 году на производствах предприятия прошли практику более 300 студентов. Почти полсотни вчерашних студентов пополнили ряды трудового коллектива нефтехимиков.

Являясь одним из крупнейших работодателей в Самарской области, Новокуйбышевская нефтехимическая компания заинтересована в привлечении перспективной молодежи на производственные площадки. Для этого на предприятии созданы благоприятные условия — полный пакет социальной поддержки, включающий добровольное медицинское страхование и многие другие гарантии и льготы.

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