ВСК застраховала здоровье сотрудников компании "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго"

Страховой Дом ВСК защитил полисами добровольного медицинского страхования (ДМС) сотрудников компании "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго".

Страховая защита действует до конца 2022 года. Согласно договору, под программу защиты попали почти 700 сотрудников "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго". Получить медицинскую помощь по полису ДМС они смогут в более чем 50 лечебно-профилактических учреждениях. Она включает в себя амбулаторное лечение, выезд бригады скорой и неотложной помощи, диагностические лабораторные и инструментальные исследования, физиолечение, стоматологическое лечение, консультации и другие профессиональные услуги врачей. Цена контракта составила более 8 млн руб.

"У каждого из нас бывают периоды, когда ты нуждаешься в качественной медицине. Тем более, если от нее зависит твоя работа. В этом случае полис ДМС дает преимущество нашим корпоративным клиентам. ВСК на протяжении 30 лет активно развивает свой сервис и уже перешла на полный онлайн-формат взаимодействия с партнерами. Так что мы уверены, что работники "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" останутся довольны этим сотрудничеством", — отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК.

"ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" — это крупный производитель тепловой и электрической энергии в Астраханском регионе. В ведении компании находятся такие генерирующие энергообъекты, как парогазовые установки ПГУ-235 и ПГУ-110, а также Астраханская ТЭЦ-2. Их суммарная электрическая мощность — 736 МВт. Теплоисточники охватывают 94% потребителей централизованного теплоснабжения левобережной части Астрахани.