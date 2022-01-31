Специалисты сервиса займов рассказали, зачем МФО забирают ПТС и законно ли это

"Ваш инвестор" разъяснил, зачем сервис просит клиента оставить в залог ПТС, зачем это нужно и какие гарантии дает клиенту и кредитору.

Более или менее юридически подкованным автомобилистам ясно, что заем под залог автомобиля - это обеспеченный заем, требующий залогового имущества, которым является автомобиль. Но не всем понятно, зачем в таком случае нужен ПТС, который, по сути, служит всего лишь документом, не дающим ее обладателю никаких прав на автомобиль, выступающий предметом залога.

Безопасность важна не только клиенту

Паспорт транспортного средства сегодня служит одним из главных документов, необходимых для совершения большинства операций с автомобилем. Да, сам факт обладания ПТС от чужого автомобиля не дает кредитору никаких прав на него, но дело в другом.

Если при заключении договора займа забирается ПТС, то для выдающей заем организации это дополнительная гарантия, что машина не будет перепродана. Кто-то может подумать, что отсутствие ПТС - не проблема, ведь легко можно получить дубликат. Однако получение дубликата в случае, когда владельцу автомобиля заведомо известно нахождение оригинала документа, по сути, незаконно и является мошенничеством. Покупателя обязательно насторожит отсутствие оригинала ПТС, а при проверке юридической чистоты автомобиля быстро выяснится, что он находится в залоге.

Если покупатель закроет глаза на отсутствие оригинала ПТС или вообще не станет проверять автомобиль перед покупкой, а позже выяснит, что он находится в залоге, это никак не меняет дела - МФО в любой момент может заявить свои права на автомобиль, если прежний владелец, взявший заем, перестанет его выплачивать. К сожалению, в практике "Ваш инвестор" были случаи, когда заемщики продавали свои автомобили, находящиеся в залоге, невнимательным покупателям. Ведь по закону покупатель обязан самостоятельно убедиться в отсутствии обременения на автомобиль. Сегодня таких возможностей много - есть открытые базы ГИБДД, Федеральной нотариальной палаты, ФССП.

Вы ничего не теряете

Клиентов волнует, насколько безопасно оставлять ПТС в МФО на несколько месяцев или даже лет. Кто-то боится, что компания захочет самостоятельно продать машину, кто-то переживает за сохранность документа. Поводов для опасения нет - все крупные и добросовестные компании, занимающиеся выдачей займов под залог автомобилей, руководствуются обязательными правилами:

1. Когда клиент передает ПТС, обязательно составляется акт приема-передачи в двух экземплярах, один из которых выдается заемщику. После выплаты займа микрофинансовая организация обязана вернуть оригинал ПТС собственнику автомобиля.

2. Любая компания обязана обеспечивать сохранность переданных ей документов: они подлежат строгой отчетности.

3. После подписания договора займа под залог автомобиля заемщик все равно остается собственником машины. МФО всего лишь принимает имущество в залог, но не получает прав собственника.

4. Изъять автомобиль в случае злостного нарушения условий договора могут только судебные приставы и только по решению суда, о котором заемщик должен быть обязательно уведомлен. Это крайняя мера.

Никто не сможет просто отобрать машину, даже если она числится в залоге. На практике даже при больших невыплатах МФО и банки редко доводят дело до выставления предмета залога на торги. Это крайне хлопотно, и финансовая организация всегда постарается найти какой-нибудь другой вариант, например, реструктуризацию кредита.

Будущее не за горами

С осени 2020 года в России прекратили выдавать бумажные ПТС, заменив на электронные. Казалось бы, сам смысл фразы "заем под залог ПТС" при этом теряет смысл, однако на самом деле введение ЭПТС только облегчит жизнь как организациям, выдающим займы под залог авто, так и их клиентам.

Информацию о залоге, а также о снятии залога можно внести прямо в ЭПТС - в отличие от бумажного, в электронном документе никогда не закончится место. Таким образом, ПТС остается у собственника (насколько это вообще возможно с электронным документом), а МФО или банк, в свою очередь, получают гарантию, ведь запись о залоге на авто будет видна в ЭПТС и стереть или убрать ее нельзя. Дубликат ЭПТС не предусмотрен.

Это норма

Взять заем под залог автомобиля, не отдавая ПТС при определенных условиях, все-таки можно. Вопрос - зачем? Почти всегда в этом случае от заемщика потребуется большее количество документов и бо́льшие расходы на выплату займа. Причем расходы эти окажутся совершенно неоправданными: от того, что ПТС останется в МФО, права заемщика не будут ущемлены и при своевременной выплате займа не составит труда забрать документ обратно. Не стоит бояться этого простого требования - классический "заем под ПТС" до сих пор остается одним из самых надежных и безопасных вариантов сделки как для клиента, так и для финансовой организации.

Подать заявку на заем под залог автомобиля можно на сайте компании vashinvestor.ru или по телефону 8-800-1001-465.