В суд направили уголовное дело об убийстве Екатерины Сокирской

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Прокуратурой Ленинского района Самары 26 января утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Алексея Ряскова, подозреваемого в убийстве Екатерины Сокирской (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фото: Вета Мурзина