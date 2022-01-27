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Хоккей Спорт

"Ладья" одержала победу над "Чайкой"

ТОЛЬЯТТИ. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Чайка" прибыла в Тольятти с 12-матчевой победной серией. Гости открыли счет уже на 1-й минуте после броска Егора Харченко.

В концовке стартового периода "Ладья" осталась в меньшинстве на 5 минут после удаления до конца матча Романа Авдюшкина.

Тольяттинцы выстояли, а после перерыва перехватили инициативу, забросив четыре шайбы в ворота "Чайки" — 4:1.

Для Михаила Головкина, сравнявшего счет, эта шайба стала первой в МХЛ. Помимо него отличились Андрей Малинов, Дмитрий Иванов и Егор Шептухин.

В дебюте третьего периода Артем Якутов установил окончательный счет — 5:1 победа "Ладьи".

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