"Ладья" одержала победу над "Чайкой"

"Чайка" прибыла в Тольятти с 12-матчевой победной серией. Гости открыли счет уже на 1-й минуте после броска Егора Харченко.
В концовке стартового периода "Ладья" осталась в меньшинстве на 5 минут после удаления до конца матча Романа Авдюшкина.
Тольяттинцы выстояли, а после перерыва перехватили инициативу, забросив четыре шайбы в ворота "Чайки" — 4:1.
Для Михаила Головкина, сравнявшего счет, эта шайба стала первой в МХЛ. Помимо него отличились Андрей Малинов, Дмитрий Иванов и Егор Шептухин.
В дебюте третьего периода Артем Якутов установил окончательный счет — 5:1 победа "Ладьи".
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