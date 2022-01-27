В банке "Открытие" Татьяны чаще всего страхуют свою жизнь

СК "Росгосстрах Жизнь" (входит в финансовую группу банка "Открытие") в канун Татьяниного дня по традиции проанализировала финансовые предпочтения клиенток по имени Татьяна. Девушки и женщины с таким именем чаще всего оформляют в банке "Открытие" полисы страхования жизни. Их доля составляет 6%.

Самой молодой Татьяне — клиентке группы, 21 год, самой пожилой — 86 лет. 26 млн рублей — крупнейшая сумма, на которую заключила договор страхования одна из Татьян в компании "Росгосстрах Жизнь". Больше всего клиенток проживает в Москве и Московской области (26%), Ханты-Мансийском автономном округе (22%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (12%), Пермском крае (10%), Новосибирской (8%), Ульяновской (7%), Свердловской (6%), Тюменской (5%) областях, а также в Краснодарском (5%) и Красноярском (4%) крае.

По данным на январь 2022 года, более 6,2 тыс. Татьян оформили в "Росгосстрах Жизнь" договоры по страхованию жизни на сумму около 2,2 млрд рублей. По сравнению с 2020 годом в 2021-м их финансовое поведение кардинально изменилось. Если раньше 56% Татьян покупали полисы накопительного страхования жизни (НСЖ), то сейчас наоборот — подавляющее большинство (76%) вкладывают деньги в инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) и лишь 23% — в НСЖ.

Более половины Татьян (56%) выбирают 5-летние сроки вложения в ИСЖ, треть заключает договоры на 3 года, а каждая десятая — на 7 лет. При этом наибольшее количество (77%) предпочитают делать единовременные взносы и лишь 23% — ежегодные. По НСЖ большинство договоров (58%) заключено на 5-летний срок, 14% — на 10 лет, 13% — на 7 лет и 12% — на 6 лет. Здесь наоборот основная часть (99%) оформляют полисы с ежегодными взносами.

В среднем Татьяны инвестируют в ИСЖ 400 тыс. рублей, а в НСЖ — 200 тыс. рублей.

Самая молодая клиентка — 21-летняя Татьяна из Екатеринбурга — заключила 5-летний договор страхования ИСЖ "Страйк" на сумму 160 тыс. рублей с ежегодными взносами 32 тыс. рублей. А самая старшая — 86-летняя Татьяна из Санкт-Петербурга приобрела в СК "Росгосстрах Жизнь" продукт "Адресный капитал Премиум" на 460 тыс. рублей.