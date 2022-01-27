ВСК: весной быть настоящим мужчиной в Москве, Ижевске и Уфе опасно

Чаще всего с травмами и несчастными случаями сталкиваются мужчины - к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Так, по итогам 2021 года 63% обращений по НС (страхование от несчастных случаев и болезней) поступило от мужчин и только 37% - от женщин. Самыми травмоопасными регионами России стали Москва, Ижевск и Уфа.
По итогам 2021 года ВСК составила рейтинг наиболее травмоопасных регионов страны. В него вошли Москва (11% страховых случаев по РФ), Ижевск (8%), Уфа (6%), Киров (4%), Санкт-Петербург и Новосибирск (по 3%).
Кроме того, в 2021 году пик несчастных случаев пришелся на март и апрель (по 10% страховых случаев), на втором месте - февраль (9%), далее следует период июнь-сентябрь (по 8%), а меньше всего риск получить травму у россиян с октября по январь (по 7%).
Почти 67% страховых случаев по НС связаны именно с несчастными случаями. Причем последствием травм в 91% ситуаций становится временная нетрудоспособность, только 7% выплат производятся в результате смерти страхователя, 1% - при получении инвалидности.
"По итогам года ВСК выплатила своим клиентам около 37 млрд рублей - это один из наиболее высоких показателей за 30 лет работы компании. Основным каналом продаж полисов служат банки - как правило, НС оформляется вместе с кредитом. Однако сейчас мы видим, что доля агентских продаж таких полисов растет, а это говорит о том, что страхование перестает быть просто дополнением к кредиту. Россияне оценили пользу инструмента, финансовые риски, с которыми можно столкнуться в результате несчастного случая, т.е. стали более финансово грамотными", - отмечает Владимир Антипов, руководитель Центра регулирования претензий Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.