На помощь медикам намерены привлечь еще около 600 студентов-волонтеров

Здравоохранение Самарской губернии остро нуждается в помощи добровольцев — в ближайшее время медики намерены привлечь еще около 600 студентов, в первую очередь из профильных учебных заведений. Об этом заявили на заседании регионального Совета ректоров вузов в среду, 26 января.
Как отметил министр здравоохранения Армен Бенян, в губернии ожидается увеличение распространения коронавирусной инфекции минимум в 5 раз, в связи с чем врачи и медицинский персонал испытывают все большую нагрузку. Только за неделю количество заболевших медработников выросло на 80%. Поэтому есть большая потребность в привлечении добровольных помощников.
Сегодня уже более тысячи молодых людей, в основном студенты медицинских колледжей и вузов, являются медицинскими волонтерами, активно работают и выполняют важные задачи. Еще необходимо привлечь около 600 студентов. Пока их занятость рассчитывается на два месяца, во время которых прогнозируется пик заболеваемости коронавирусом.
Требования к студентам, решившим влиться в ряды добровольцев — законченная вакцинация от Covid-19, возраст от 18 лет, высокая мотивированность и обучаемость. За каждым учебным заведением будут закреплены свои контакт-центры, больницы и поликлиники, которым они будут помогать.
Будущим волонтерам пообещали, что они не станут контактировать непосредственно с заболевшими людьми, а при работе будут соблюдены все санитарно-гигиенические меры.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.