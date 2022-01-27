На помощь медикам намерены привлечь еще около 600 студентов-волонтеров

Здравоохранение Самарской губернии остро нуждается в помощи добровольцев — в ближайшее время медики намерены привлечь еще около 600 студентов, в первую очередь из профильных учебных заведений. Об этом заявили на заседании регионального Совета ректоров вузов в среду, 26 января.

Как отметил министр здравоохранения Армен Бенян, в губернии ожидается увеличение распространения коронавирусной инфекции минимум в 5 раз, в связи с чем врачи и медицинский персонал испытывают все большую нагрузку. Только за неделю количество заболевших медработников выросло на 80%. Поэтому есть большая потребность в привлечении добровольных помощников.

Сегодня уже более тысячи молодых людей, в основном студенты медицинских колледжей и вузов, являются медицинскими волонтерами, активно работают и выполняют важные задачи. Еще необходимо привлечь около 600 студентов. Пока их занятость рассчитывается на два месяца, во время которых прогнозируется пик заболеваемости коронавирусом.

Требования к студентам, решившим влиться в ряды добровольцев — законченная вакцинация от Covid-19, возраст от 18 лет, высокая мотивированность и обучаемость. За каждым учебным заведением будут закреплены свои контакт-центры, больницы и поликлиники, которым они будут помогать.

Будущим волонтерам пообещали, что они не станут контактировать непосредственно с заболевшими людьми, а при работе будут соблюдены все санитарно-гигиенические меры.