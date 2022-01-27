Безработного самарца обвиняют в убийстве собутыльника

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 39-летнего безработного С., подозреваемого в убийстве.

По версии следствия, в октябре 2021 г. мужчина выпивал со знакомым Б. в квартире на Заводском шоссе. В какой-то момент мужчины поссорились и С. напал на знакомого. Потерпевший получил не менее 14 ударов ножом и скончался.

Мужчина признал вину. Его дело направят в Промышленный районный суд Самары.