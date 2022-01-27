За 2021 год жители области подали более 38 тыс. заявлений через региональный портал госуслуг

Жителями Самарской области в 2021 году через региональный портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.samregion.ru) было подано более 38 тысяч заявлений. Это соответствует уровню 2020 года, сообщает правительсов ре

Самарская область стабильно входит в топ-5 регионов России по доле жителей, которые пользуются государственными и муниципальными услугами в электронном формате. Такое высокое место обусловлено активной работой по реализации программы "Цифровое государственное управление" национального проекта "Цифровая экономика".

Самыми популярными услугами на региональном портале госуслуг (РПГУ) стали "Государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним", "Приём экзаменов и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)", оказываемые министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Доля заявлений по этим услугам составила более 60%.

Также было востребовано "Информационное обслуживание пользователей в читальных залах государственных архивов Самарской области" - услуга, оказываемая Управлением государственной архивной службой Самарской области.

Благодаря региональному порталу государственных и муниципальных услуг без дополнительных заявлений, бумажной волокиты и долгого хождения по инстанциям можно записать ребенка в детский сад, оформить льготы и пособия и многое другое.

Всего на РПГУ на конец прошлого года было размещено 188 электронные услуги.

"От того, получат ли эти услуги без волокиты и бюрократических проволочек, будут ли они надлежащего качества, зависит не только качество жизни в регионе, но и зачастую — жизнь и здоровье людей. Причем важен здесь весь процесс: от заявки до результата", — считает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Наиболее востребованными услугами на едином портале госуслуг (gosuslugi.ru) традиционно являются "Запись на прием к врачу", "Запись на вакцинацию от COVID-19" и "Информирование зарегистрированных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов". Осенью прошлого года в числе популярных сервисов также было "Участие в переписи населения".

Всего за 2021 год жители Самарской области обращались к различным сервисам и услугам через единый портал госуслуг 10,3 млн раз. Это почти на 70% больше, чем в 2020 году.

"Согласно Стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Самарской области, утвержденной губернатором Дмитрием Азаровым, до 95% всех госуслуг, включая региональные, будут доступны жителям региона дистанционно", - говорит заместитель председателя правительства Самарской области, руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

При этом переход к новому формату взаимодействия не всегда исключает тот факт, что гражданину придется прийти в органы исполнительной власти. Это необходимо, например, если результатом оказания услуги является выдача какого-то документа — паспорта, водительского удостоверения или другого.

"Мы стремимся к тому, чтобы все остальное взаимодействие осуществлялось исключительно в электронном виде — и подача документов, и отслеживание статуса оказания госуслуги, и консультации", — добавил Константин Пресняков.