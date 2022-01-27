Директора самарской УК обвиняют в махинациях с платежами за тепло

В Самаре руководителя ООО УК "Самарская" обвиняют в причинении ущерба ресурсоснабжающей компании. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, у УК был договор на снабжение домов теплом и горячей водой. Однако управляющая компания не перечисляла поставщику деньги, которые исправно платили жильцы.

Сумма ущерба составила более 3 млн. рублей

Во время расследования был наложен арест на имущество обвиняемого.